Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını bildirdi.

Tahminlere göre; Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde ise karlan karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor.

Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji, özellikle Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.

Vatandaşların ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve yerel sel riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Sıcaklıklar iç ve doğuda düşüyor

Hava sıcaklıklarının, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi.

Rüzgârın, kuzey yönlerinden, doğu kesimlerde ise güney yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.