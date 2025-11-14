Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde gök gürültülü sağanak ve yer yer kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Karadeniz, İç Anadolu’nun orta ve doğu kesimleri, Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun büyük bölümü yağış alacak. Yüksek kesimlerde kar beklenirken, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer kar yağışı beklendiğini açıkladı.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, rüzgarın Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da zaman zaman 40-60 km/s hıza ulaşacağı öngörülüyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, bu gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda etkili olacak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Ordu, Giresun, Sivas, Tokat, Samsun ve Kayseri’nin doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur bekleniyor. 1200 metre üzerindeki bölgelerde ise yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, kuvvetli yağışların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.