Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Bir yanda sağanak, bir yanda 40 derece

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Orta ve Doğu Karadeniz'de Doğu Karadeniz ile Samsun, Tokat ve Ordu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Rize'de sıcaklığın 28, Samsun'da 30, Trabzon'da ise 27 derece olması bekleniyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Ancak Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel sağanak bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklığın 30, Bursa ve Çanakkale'de 34, Kırklareli'nde ise 33 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın hızı 50 kilometreyi bulacak

Meteoroloji'nin bir diğer uyarısı ise kuvvetli rüzgâr için geldi. Rüzgârın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 30-50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Batı ve güneyde sıcaklık 40 dereceye yaklaşıyor

Yurdun kuzey ve doğusunda yağış etkili olurken batı ve güney kesimlerde sıcak hava öne çıkacak. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Denizli'de sıcaklığın 40, İzmir ve Muğla'da 38, Uşak'ta ise 34 dereceye çıkacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz'de Adana ve Antalya'da 36, Hatay'da 34 derece beklenirken öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkiinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek.

Ankara'da 33, Şanlıurfa'da 39 derece

İç Anadolu'da genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Ankara, Eskişehir ve Konya'da sıcaklığın 33 derece olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak hava etkisini sürdürecek. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da termometrelerin 39, Siirt'te 37, Mardin'de 35 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken Kars'ta sıcaklığın 23, Erzurum ve Van'da 26 derece olacağı tahmin ediliyor.