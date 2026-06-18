Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Birçok bölge için alarm verildi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğu ve iç bölgeleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı noktalarında gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen iller

Meteoroloji, özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan tahminlere göre; Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak, Isparta, Burdur, Eskişehir, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli sağanaklar görülecek.

Ayrıca Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri, Konya'nın batısı, Antalya'nın iç kesimleri ile İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'nın bazı bölgelerinde de kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Kuvvetli rüzgar da etkili olacak

Meteoroloji'nin bir diğer uyarısı ise rüzgara yönelik oldu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ile İç Anadolu genelinde kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüleceği tahmin edilirken, Şanlıurfa'da 39, Diyarbakır'da 38, Mardin ve Siirt'te ise 36 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklığının 27 derece, Ankara'da 30 derece, İzmir'de 33 derece ve Antalya'da 28 derece seviyelerinde olması öngörülüyor.