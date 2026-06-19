Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Birçok ilde sağanak etkili olacak

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Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Özellikle Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç bölgeleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel ve su baskını riskine dikkat

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar

Marmara Bölgesi'nde İstanbul ve Bursa başta olmak üzere bölgenin doğusunda sağanak yağış etkili olacak. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu'da yağış etkisini artıracak

Ankara, Eskişehir, Konya ve çevrelerinde gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batısında kuvvetli yağış görülebileceği belirtildi.

Karadeniz'de yağışlı hava hakim

Karadeniz Bölgesi'nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Samsun, Trabzon, Rize ve Amasya çevrelerinde gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Güneydoğu'da sıcak hava sürecek

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağış beklenmiyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklıkların 37 dereceye, Siirt'te ise 38 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmediğini belirtirken, vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.