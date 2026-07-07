Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin güney, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış için kritik uyarı

Özellikle Hatay'ın kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu ve yağış anında etkili olabilecek kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji ayrıca Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabilecek kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Rüzgarın özellikle öğleden sonra etkisini artıracağı belirtilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması istendi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlı hava etkisini sürdürürken, Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinde de yerel sağanak geçişleri görülecek. Güneydoğu Anadolu ile Marmara'nın büyük bölümünde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Şanlıurfa'da 38, Diyarbakır ve Siirt'te 37, İzmir'de 36, Denizli ve Manisa'da 35, Antalya'da 34, İstanbul'da ise 30 derece civarında olması bekleniyor.