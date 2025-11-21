Meteoroloji'den lodos uyarısı: Sıcaklıklar normal seyirde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı, yer yer ise yoğun bulutlanma bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren Güney Ege kıyıları ile Balıkesir’in batısında yerel sağanak geçişleri öngörülürken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık bir gece geçireceği tahmin ediliyor.

Sis ve pus etkili olacak

Rüzgârın Marmara’nın batısında ve Kuzey Ege sahillerinde güney ile güneybatı yönlerden kuvvetli (40–60 km/s) esmesi; Trakya’da ise zaman zaman kısa süreli fırtına boyutuna ulaşması (50–70 km/s) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Sıcaklıklar normal seyrinde

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği, sıcaklıklarda belirgin bir değişiklik öngörülmediği bildirildi. Rüzgârın genel olarak güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyden hafif ve ara sıra orta şiddette esmesi bekleniyor. Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında etkisini artırması, Trakya’da zaman zaman fırtına seviyelerine çıkması tahmin ediliyor.

Bu bölgelerde rüzgârın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği göz önünde bulundurularak, oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.