Meteoroloji'den Marmara için fırtına alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülürken, deniz ulaşımında aksama yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, kuzey ve kuzeydoğudan esmesi tahmin edilen rüzgarın saatte 6 ila 8 kuvvetine ulaşacağı belirtildi. Yetkililer, "Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Uzmanlar, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.