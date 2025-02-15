Meteoroloji'den Marmara için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat 2025 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Ancak Marmara’nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklık artacak

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ve uyarılar

Rüzgârın genellikle güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekti. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı belirtilerek vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Ege

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 17°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 16°C

Parçalı bulutlu

HATAY 14°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 17°C

Parçalı bulutlu

İç Anadolu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA 11°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA 11°C

Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 11°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 9°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 13°C

Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C

Parçalı ve az bulutlu