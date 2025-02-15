Meteoroloji'den Marmara için sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat 2025 Cumartesi günü için hava tahminlerini açıkladı. Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında aralıklı yağış görülecek. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat 2025 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Ancak Marmara’nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bursa, Manisa, Denizli, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Sıcaklık artacak
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar ve uyarılar
Rüzgârın genellikle güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekti. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı belirtilerek vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Ege
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 16°C
Parçalı bulutlu
HATAY 14°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 17°C
Parçalı bulutlu
İç Anadolu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA 11°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 10°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA 11°C
Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 11°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 9°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 13°C
Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 13°C
Parçalı ve az bulutlu