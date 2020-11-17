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Meteorolojiden Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Marmara ve Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Anadolu Ajansı
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Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın cuma günü gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.