Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak uyarısı

03 Ocak 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Marmara'da sağanak bekleniyor

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı, 2 ila 4 derece azalacak. Bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması, yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın, bölgede kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Güney Marmara'da hafta sonu bahar havası

Güney Marmara'da hafta sonu yağış beklenmiyor, sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkacak.

Sıcaklıkların Bursa ve Balıkesir'de cumartesi 14, pazar günü Bursa'da 18, Balıkesir'de ise 18 dereceyi bulması bekleniyor.

Çanakkale ve Yalova'da da pazar günü mevsim normallerinin yaklaşık 7 derece üzerinde seyrederek 17 derece olacağı öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kıyılarında yer yer kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması bekleniyor) 13

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor) 15

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde (Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa) kuvvetli ve çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması bekleniyor) 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 2

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 11