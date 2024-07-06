Meteorolojiden Orta Karadeniz’e su baskını, sel, heyelan ve yıldırım uyarısı

Yazı kurak geçiren Orta Karadeniz’de günlerdir beklenen yağışlar dün akşamdan itibaren etkili olmaya başladı. Yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘gök gürültülü sağanak yağış’ uyarısı yaptı.

Yapılan uyarıda “Son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Pazar sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Uyarıların ardından ilgili kurumlar muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuza geçirildi.

AFAD'dan mesajlı uyarı

AFAD da vatandaşların telefonlarına şu mesajı gönderdi:

"Meteorolojiye göre bugün Samsun'da yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, ulaşımda aksamaya karşı dikkatli olun."