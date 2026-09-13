Meteoroloji’den pazar uyarısı: Sağanak geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Eylül Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı.

Buna göre Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in batısı ve Van’ın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, iç ve güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da öğleden sonra yağmur bekleniyor

İstanbul’da havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra kentte yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Günün en yüksek sıcaklığının 26 derece olması tahmin ediliyor.

Ankara’da sabah saatlerinde az bulutlu hava etkili olacak, gün içerisinde ise bulutluluk artacak. Başkentte sıcaklığın 33 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İzmir’de ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 33 derece olması bekleniyor.

Marmara’da yerel sağanak görülecek

Marmara Bölgesi’nin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, bölgenin kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Bursa’da sıcaklığın 30, Çanakkale’de 29 dereceye ulaşması bekleniyor. Kırklareli’nde ise sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken sıcaklık 24 derece civarında olacak.

Ege’de sıcaklık 37 dereceye çıkacak

Ege Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Denizli’de sıcaklığın 37, İzmir’de 33, Muğla’da 34 ve Uşak’ta 31 dereceye ulaşması bekleniyor.

Akdeniz’de açık hava hakim

Akdeniz Bölgesi’nde havanın genel olarak az bulutlu ve açık, doğu kesimlerde ise yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Antalya’da 32, Adana’da 34, Burdur’da 36 ve Hatay’da 31 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

İç Anadolu’da bulutluluk artacak

İç Anadolu’da günün ilk bölümünde az bulutlu hava görülürken ilerleyen saatlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkisini artıracak. Gece saatlerinde Çankırı çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara’da 33, Eskişehir’de 32, Konya’da 34 ve Nevşehir’de 31 derece sıcaklık öngörülüyor.

Batı Karadeniz’de gece yağış var

Batı Karadeniz’in batısında gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bolu’da sıcaklığın 29, Düzce’de 28, Sinop’ta 26, Samsun’da 27 ve Trabzon’da 26 derece olması bekleniyor. Bolu ve Düzce’de gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek.

Van’ın doğusunda sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu’da havanın parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunda ise yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Van’ın doğu çevrelerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum’da 26, Kars’ta 25, Malatya’da 34 ve Van’da 25 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Güneydoğu’da sıcaklık 37 dereceyi bulacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Sıcaklıkların bölge genelinde 30 derecenin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Diyarbakır’da sıcaklığın 36, Gaziantep’te 35, Mardin’de 34 ve Şanlıurfa’da 37 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.