Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Bazı illerde yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin edilirken, sel ve su baskını riskine karşı uyarı yapıldı.

Yağış geniş bir alanda etkili olacak

MGM'nin değerlendirmelerine göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Mersin dışında Akdeniz, Karaman ve Sivas dışında İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batısı ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Düzce, Bartın ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde ise yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor.

Sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek tedbir çağrısı yapıldı.

Orta Karadeniz'de rüzgara dikkat

Yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Rüzgarın genel olarak kuzeyli, Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40-60 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor. MGM, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Batıda sıcaklık düşüyor

Hava sıcaklıklarının Türkiye'nin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Marmara genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. İstanbul'da sıcaklığın 17 derece, Bursa'da 18, Çanakkale ve Kırklareli'nde ise 20 derece civarında olması bekleniyor. İstanbul ve Bursa'daki yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ege'de sağanak etkili olacak

Ege Bölgesi'nin kuzey ve iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir ve Manisa'da sıcaklığın 22, Afyonkarahisar'da 22, Uşak'ta ise 19 derece olması öngörülüyor.

Akdeniz'de yerel kuvvetli yağış

Mersin dışında Akdeniz Bölgesi genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Antalya'nın doğusu ile Hatay'ın batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Adana'da 30, Antalya ve Hatay'da 28, Isparta'da 25 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İç Anadolu da yağışlı

Karaman ve Sivas dışında İç Anadolu genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Ankara'da sıcaklığın 23, Eskişehir'de 19, Konya'da 27 ve Nevşehir'de 26 derece olması bekleniyor.

Batı Karadeniz'de yağış şiddetlenecek

Günün en kuvvetli yağışlarının beklendiği bölgelerden biri Batı Karadeniz olacak. Düzce, Bartın ve Zonguldak ile Kastamonu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli yağış tahmin edilirken, Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında yağışların çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak

Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Samsun'da sıcaklığın 26, Trabzon'da 26, Rize'de 27 ve Amasya'da 29 derece olması tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgede önemli bir yağış beklentisi bulunmuyor.