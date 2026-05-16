Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Sıcaklık artsa da sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Doğu Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere çok sayıda bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Marmara’nın güneybatısında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, özellikle akşam ve gece saatlerinde birçok ilde yağışların etkisini artırması bekleniyor.

Marmara’da akşam saatlerine dikkat

Meteoroloji’ye göre Marmara Bölgesi’nde gün içerisinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ancak akşam ve gece saatlerinden itibaren İstanbul dahil bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Edirne ve Kırklareli’nde yağışların öğle saatlerinden sonra başlaması beklenirken, İstanbul’da hava sıcaklığı 25 derece olacak. Çanakkale’de ise akşam saatlerinde yağış geçişleri görülecek.

Öte yandan Marmara’nın güneybatısında rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Ege’de gök gürültülü sağanak etkili olacak

Ege Bölgesi’nde de öğleden sonra başlayacak yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. İzmir, Aydın kıyıları, Denizli ve Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İzmir’de sıcaklık 29 dereceye kadar çıkarken, Denizli’de 28 derece ölçülecek.

Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yüksek kesimlere kar uyarısı

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da yağışların sabah ve öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, 2000 metre üzerindeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebileceği uyarısında bulundu.

Trabzon, Artvin, Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, yüksek rakımlı bölgelerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte karla karışık yağış görülebileceği belirtildi.

İç Anadolu’da gece saatlerinde yağış görülecek

Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere İç Anadolu’nun kuzeybatısında gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin büyük bölümünde gün içerisinde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Konya ve Nevşehir’de ise yağış beklenmezken hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu’da sabah saatlerinde sağanak geçişleri

Diyarbakır, Siirt ve Mardin çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Şanlıurfa’da ise parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji yetkilileri, ani sağanak, kuvvetli rüzgar ve yerel gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.