Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Antalya’nın batı ilçelerinde de yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Üç il için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.