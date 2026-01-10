Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Kuvvetli yağış, fırtına ve çığ riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini kapsayan güncel hava tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Sağanak yağış etkili olacak

Tahminlere göre Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz’in büyük bölümü ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı yağmur ve sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Marmara’nın güney ve batısı ile Kıyı Ege’de yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtilirken, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı uyarı yapıldı.

Fırtına 80 kilometre hıza ulaşacak

Rüzgarın ise özellikle Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi.

Doğu'da kar yağışı hakim

Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis görülebileceği bildirildi. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.