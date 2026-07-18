Meteoroloji'den rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürecek.

Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Rüzgar bazı bölgelerde kuvvetlenecek

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde önemli bir değişiklik göstermeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu'da 39 dereceye kadar çıkması beklenirken, Şanlıurfa 39, Diyarbakır 38, Antalya 38, İzmir ve Manisa 37 dereceyi görecek. İstanbul'da 31, Ankara'da 31, Samsun'da 28 ve Trabzon'da 26 derece sıcaklık bekleniyor. Karadeniz'in yağışlı kesimlerinde ise hava sıcaklıkları diğer bölgelere göre daha düşük seyredecek.