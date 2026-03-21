Meteoroloji’den sağanak uyarısı: Birçok il için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Marmara’dan Doğu Anadolu’ya kadar geniş bir alanda görülecek yağışların, özellikle bazı bölgelerde kuvvetli olması beklenirken, yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur öne çıkıyor.

Kuvvetli yağış birçok bölgede etkili olacak

Yağışların; Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevreleri ile Doğu Anadolu’da Bingöl ve Muş’un güneyinde, ayrıca Akdeniz’de Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması isteniyor.

Yüksek kesimlerde kar ve don riski

İç ve yüksek kesimlerde ise hava şartları daha sert olacak. Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar yağışı beklenirken, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebilecek. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli bölgelerinde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.

Rüzgar da kuvvetini artıracak

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, İç Anadolu’nun doğusunda ise güneyli yönlerden esmesi ve zaman zaman 40-60 km/saat hıza ulaşarak kuvvetli şekilde hissedilmesi bekleniyor. Bu durum özellikle ulaşımda aksamalara neden olabilir.

Sıcaklıklar sınırlı değişecek

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Karadeniz’in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. İstanbul’da gün içerisinde sıcaklığın 10 derece civarında seyretmesi ve aralıklı yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor.

Uzmanlardan kritik uyarı

Uzmanlar, özellikle kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olacağı bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor. Sel, su baskını, buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olunması çağrısı yapılıyor.