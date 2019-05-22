Meteorolojiden sağanak uyarısı

22 Mayıs 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde yerel düzeyde sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor.

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Kaynak: AA