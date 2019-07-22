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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteorolojiden sağanak uyarısı
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Meteoroloji 11'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmininde bulunuldu.

Bugün başlayıp yarına kadar devam edecek yağışlarda Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

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