Meteorolojiden sağanak uyarısı

24 Ağustos 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: AA