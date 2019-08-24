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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Rize çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Trabzon'un iç ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: AA

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