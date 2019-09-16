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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin doğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz ile Elazığ, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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