Meteoroloji’den sağanak uyarısı: Marmara ve Ege’de yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye genelinde havanın açık ve az bulutlu geçeceğini, Marmara ve Ege’de ise yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışların görüleceğini bildirdi.

Ülkenin kuzey ve batı bölgelerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, İzmir çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava açık ve güneşli olacak.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi.

Bazı illerde hava durumu

İstanbul: 20°C, parçalı bulutlu

Ankara: 20°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece sağanak yağışlı

Çanakkale: 23°C, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Bursa: 23°C, parçalı bulutlu

Antalya: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Adana: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 19°C, parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır: 24°C, az bulutlu