Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Sıcaklıklar yağışlarla birlikte normale dönecek

Yurt genelinde yeni haftada sağanak yağışlar etkili olacak, hava sıcaklıkları ise mevsim normallerine gerileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yaptığı değerlendirmede, hafta boyunca yurdun büyük bölümünde yağış beklendiğini açıkladı.

Tekin’in verdiği bilgilere göre, pazartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’da sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek. Salı günü ise yağışlar Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda etkili olacak. Hafta ortasında ise yurdun kuzey, iç ve güney kesimlerinde yağışların sürmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar yağışlarla birlikte normale dönecek

Geçtiğimiz haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, yağışlarla birlikte normale döneceğini kaydeden Tekin, bazı bölgelerde sıcaklıkların normallerin altına düşebileceğini söyledi.

Pazartesi günü Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Batı Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Vatandaşların olası fırtına ve rüzgar nedeniyle dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, batı bölgelerde toz taşınımı da bekleniyor. Bu durumun yer yer çamur şeklinde yağışlara neden olabileceği ifade edildi.

Büyükşehirlerde hava nasıl olacak?

Ankara’da pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışın gün boyu devam etmesi öngörülüyor. Salı ve çarşamba günleri ise yağış beklenmiyor. Başkentte sıcaklıkların pazartesi 29, salı 22 ve çarşamba 24 derece olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da pazartesi günü yerel olarak kuvvetli sağanak görülecek. Salı günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların üç gün boyunca 20 ila 22 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İzmir’de pazartesi günü kuvvetli sağanak etkili olacak. Ancak salı ve çarşamba günleri yağış beklenmiyor. Kentte sıcaklıklar pazartesi 24, salı 26, çarşamba ise 27 dereceye kadar çıkacak.