Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Yağış birçok bölgede etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Buna göre yağışlar özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde geniş bir alanda kendisini gösterecek.

Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin de yağışlı havanın etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor.

Kırklareli'nin kıyı kesimleri, İstanbul'un kuzeyi ile Konya ve Kütahya'nın batı kesimlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de sıcaklık düşüyor

Hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmezken Doğu Karadeniz'de sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara'da yağış kuzey kesimlerde

Marmara Bölgesi'nin parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklığın 25, Bursa ve Çanakkale'de 26, Kırklareli'nde ise 25 derece olması bekleniyor.

Ege'de yağış gece geliyor

Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'de sıcaklığın 31, Denizli'de 32, Muğla'da 30 ve Uşak'ta 27 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz'de yerel sağanak bekleniyor

Akdeniz Bölgesi'nde Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Adana'da sıcaklığın 33, Antalya ve Burdur'da 31, Hatay'da ise 31 derece olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun bazı illerinde yağış var

İç Anadolu'da Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Konya'nın batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Ankara'da sıcaklığın 26, Eskişehir'de 25, Konya'da 28 ve Nevşehir'de 26 derece olması bekleniyor.

Karadeniz'de yağış geniş alana yayılacak

Yağışlı havanın etkili olacağı bölgelerin başında Karadeniz geliyor. Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de yağışların aralıklı olarak etkisini göstermesi öngörülüyor.

Samsun'da sıcaklığın 24, Rize'de 25 derece olması bekleniyor. Batı Karadeniz'de ise Bolu'da 23, Düzce'de 25, Sinop'ta 28 ve Zonguldak'ta 22 derece tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da yağış Ardahan çevrelerinde

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Erzurum ve Kars'ta sıcaklığın 27, Malatya'da 33, Van'da 26 derece olması bekleniyor.

Güneydoğu'da açık ve sıcak hava

Güneydoğu Anadolu'da ise yağış beklenmiyor. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken günün en yüksek sıcaklıklarının Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 35, Gaziantep ve Mardin'de 33 dereceye ulaşması bekleniyor.