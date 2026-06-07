Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Yağışlar iç kesimlerde etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye geneline ilişkin güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olurken, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Tahminlere göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ve Van ile Bitlis'in kuzey kesimlerinde gün içinde yerel yağışlar etkili olacak.

Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişim öngörülmüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Büyükşehirlerde hava durumu

İstanbul'da hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece olacak. Ankara'da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken termometreler 30 dereceyi gösterecek. İzmir'de 32 derece, Antalya'da ise 30 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış beklenmezken, Şanlıurfa'da 35, Diyarbakır'da 34 derece ile günün en yüksek sıcaklıklarının ölçülmesi öngörülüyor. Batı bölgelerinde ise Denizli'de 35, Bursa'da 33 derece sıcaklık bekleniyor.