Meteoroloji'den sağanak ve dolu uyarısı

11 Temmuz 2019

Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanakla birlikte yer yer dolu yağışı öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun'da gök gürültülü sağanak

Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, yerel dolu ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun) bugün saat 16.00 ve 20.00 arasında, yerel dolu ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, söz konusu bölgede görülecek yağış nedeniyle meydana gelebilecek fırtına, ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA