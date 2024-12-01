Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Aralık Pazar gününe ilişkin hava durumunu paylaştı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin kıyı kesimleri gök gürültülü yağmurlu diğer bölgeler, sisli ve puslu olacak. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Yağışların; Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'de kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji, 1 Aralık Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.
Yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege (Afyonkarahisar hariç) ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bölgelerde hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE: 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 9°C: 14°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL: 9°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ: 9°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR: 0°C, 10°CParçalı bulutlu
DENİZLİ: 7°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR: 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA: 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ADANA: 4°C, 18°CAz bulutlu
ANTALYA: 11°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
HATAY: 4°C, 15°CAz bulutlu
MERSİN: 9°C, 18°CAz bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA: 0°C, 9°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 0°C, 10°CParçalı ve az bulutlu
KONYA: -1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu
YOZGAT: -6°C, 2°CAz bulutlu
KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
BOLU: -1°C, 10°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 4°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: -2°C, 5°CAz bulutlu
ZONGULDAK: 6°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
AMASYA: 0°C, 9°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 6°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
TOKAT: -3°C, 5°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON: 7°C, 13°CParçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM: -17°C, -6°CAz bulutlu
KARS: -9°C, 3°CAz bulutlu
MALATYA: -4°C, 5°CAz bulutlu
VAN: -5°C, 5°CAz bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
DİYARBAKIR: -2°C, 12°CAz bulutlu
GAZİANTEP: 1°C, 13°CAz bulutlu
SİİRT: 1°C, 12°CAz bulutlu
ŞANLIURFA: 3°C, 14°CAz bulutlu