Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, 1 Aralık Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.

Yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege (Afyonkarahisar hariç) ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bölgelerde hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE: 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Pazar) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C: 14°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL: 9°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ: 9°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR: 0°C, 10°CParçalı bulutlu

DENİZLİ: 7°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR: 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA: 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA: 4°C, 18°CAz bulutlu

ANTALYA: 11°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

HATAY: 4°C, 15°CAz bulutlu

MERSİN: 9°C, 18°CAz bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA: 0°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 0°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

KONYA: -1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

YOZGAT: -6°C, 2°CAz bulutlu

KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU: -1°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE: 4°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU: -2°C, 5°CAz bulutlu

ZONGULDAK: 6°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA: 0°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 6°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

TOKAT: -3°C, 5°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON: 7°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM: -17°C, -6°CAz bulutlu

KARS: -9°C, 3°CAz bulutlu

MALATYA: -4°C, 5°CAz bulutlu

VAN: -5°C, 5°CAz bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR: -2°C, 12°CAz bulutlu

GAZİANTEP: 1°C, 13°CAz bulutlu

SİİRT: 1°C, 12°CAz bulutlu

ŞANLIURFA: 3°C, 14°CAz bulutlu