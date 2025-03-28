Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı! İki bölgeyi kapsıyor

Bu gece, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli sağanak yağışın olacağını açıklayan Meteoroloji, bölgede sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

7 ile dikkat!

Yarın öğle saatlerinden itibaren ise Sivas, Yozgat, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.