Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı: Tüm yurdu saracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde Van hariç tüm bölgelerde yağışlı hava etkili olacak. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar tüm yurdu saracak

Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Batı ve Orta Karadeniz’de rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 50-70 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin edilirken, bu bölgelerde ulaşımda aksamalar ve çeşitli olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak

Doğu Akdeniz’de Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağış görüleceği, Hatay’ın batı ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Karadeniz’de Samsun’un doğusu ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de kuvvetli sağanak etkili olacak. İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun batısında ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ile çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.