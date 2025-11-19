Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli lodos uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde bulutlu havanın artacağını, Kıyı Ege ve Edirne’de sağanak beklendiğini açıkladı. Marmara’nın batısında lodosun 40–60 km/saat hıza çıkacağı belirtilirken, sis ve pus nedeniyle sabah ile gece saatlerinde sürücülerin dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu raporuna göre; ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı, yer yer yoğun bulutluluk bekleniyor. Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde sağanak görüleceği, diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık seyredeceği öngörülüyor.
Sürücülere sis ve pus hatırlatması
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz’in iç yöreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey bölümlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği bildirildi.
Sıcaklıkların, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim değerlerine yakın olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli lodos uyarısı yapıldı
Rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta şiddette eseceği, Marmara’nın batısında ise lodosun yer yer kuvvetlenerek 40-60 km/saat hızına ulaşacağı belirtildi.
Marmara’nın batısında beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.