Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava durumu raporuna göre; ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı, yer yer yoğun bulutluluk bekleniyor. Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde sağanak görüleceği, diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık seyredeceği öngörülüyor.

Sürücülere sis ve pus hatırlatması

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz’in iç yöreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey bölümlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği bildirildi.

Sıcaklıkların, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim değerlerine yakın olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli lodos uyarısı yapıldı

Rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta şiddette eseceği, Marmara’nın batısında ise lodosun yer yer kuvvetlenerek 40-60 km/saat hızına ulaşacağı belirtildi.

Marmara’nın batısında beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.