Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam ederken, kuzey ve batı kesimlerde sağanak yağış, bazı bölgelerde ise kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. İç Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da termometrelerin 38 dereceye kadar çıkması beklenirken, Malatya'da 36, İzmir ve Antalya'da 34, Ankara'da ise 31 derece öngörülüyor.

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun batısında ise batı ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İstanbul 29, Ankara 31 derece

Marmara'da parçalı bulutlu bir hava beklenirken Trakya'nın batısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İstanbul'da sıcaklığın 29, Bursa'da 30, Çanakkale'de 31 derece olması bekleniyor.

Ege'de İç Ege'nin güney ve doğusunda sağanak geçişleri öngörülüyor. İzmir ve Manisa'da sıcaklık 34 dereceye ulaşırken Denizli'de 35 derece bekleniyor.

Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Antalya ve Adana'da sıcaklığın 34 derece olması tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun kuzeybatısında yerel yağışlar görülecek. Ankara'nın kuzey kesimleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Karadeniz kıyılarında yağış bekleniyor

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanaklar etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Samsun'da sıcaklığın 27, Trabzon'da 26, Rize'de 27 derece olması tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da yerel sağanaklar görülecek. Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars çevrelerinde özellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise yağış beklenmiyor. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklığın 38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.