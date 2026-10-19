Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu illerde sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava koşullarına ilişkin son tahminlerini yayımladı. Buna göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.

Hatay, Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu ilçeleri, Sivas'ın doğusu, Artvin'in kuzeyi ve Erzincan'ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış beklenmeyen diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları, Türkiye'nin doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalması bekleniyor.

Özellikle kuzey ve iç kesimlerde serin hava etkisini sürdürecek.

Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Bölgede rüzgarın güneybatı ve batılı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Karadeniz ve Akdeniz'de sağanak bekleniyor

Sağanak yağışların özellikle Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Artvin'in kuzey kesimlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Akdeniz Bölgesi'nde ise Hatay genelinde ve Adana'nın kuzey ile güneydoğu ilçelerinde yağış bekleniyor.

İç Anadolu'da Sivas'ın doğu ilçeleri, Doğu Anadolu'da ise Erzincan'ın batı kesimleri yağışlı havanın etkisi altında kalacak.

Diğer bölgelerde hava açık olacak

Rüzgarın ülke genelinde çoğunlukla güneyli, güneybatı kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Yağış beklenmeyen bölgelerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ancak sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle serin hava etkisini sürdürecek.