Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

Doğu'da 7 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, zaman zaman çok bulutlu olacak.

Erzurum, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da öğleden sonra başlayacak gök gürültülü sağanak, gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, rüzgar batı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 2, Ardahan'da 4, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Iğdır'da 8, Tunceli ve Erzincan'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da 23, Ağrı'da 20, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 19 derece olması bekleniyor.