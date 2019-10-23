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Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için sis uyarısı yaparken; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için sağanak yağış öngörüsünde bulundu.

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
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Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ordu, Van ve Samsun'un doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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