Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, 14 Kasım’a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.

Yapılan son tahminlere göre: Ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bölgelerimizde hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; zamanla Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ilçeleri ile gece iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçeleri ile gece iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla kuzeybatısı çok bulutlu, gece Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece kuzey ve batısı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu zamanla Orta Karadeniz'in çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Az bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu