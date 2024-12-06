Meteoroloji'den sel uyarısı: 3 ilde kuvvetli yağışa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Antalya'nın batı kıyıları ile Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde özellikle de Kuşadası, Söke, Didim'de gök gürültülü sağanak yağış bu gece etkisini göstermeye başlayacak.

Yarın Muğla kıyılarında ve Antalya'nın batı kıyılarında etkisini artıracak kuvvetli yağış, günlük yaşamı etkileyecek kadar güçlü olacak.

Batı Akdeniz'in doğusundaki Antalya ve Anamur'da rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.