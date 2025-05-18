Meteoroloji’den sevindiren haber! Yağışlı günler bitiyor: Güneşli hafta kapıda!
Yeni haftada yağışlı hava yurdu büyük ölçüde terk edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri dışında kalan bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hafta başından itibaren güneşli bir hava etkili olacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye haftayı yağışlı kapatırken yeni haftada yağışlı hava etkisini kaybedecek.
Ülkenin doğusunda sağanak uyarısı
Sadece Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Üç büyük ilde hava durumu
İstanbul, Ankara ve İzmir'de pazar günü yağış etkili olacak. Ancak yeni haftayla birlikte bu illerde yağış beklenmiyor, hava açık ve az bulutlu geçecek.