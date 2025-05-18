Meteoroloji’den sevindiren haber! Yağışlı günler bitiyor: Güneşli hafta kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye haftayı yağışlı kapatırken yeni haftada yağışlı hava etkisini kaybedecek.

Ülkenin doğusunda sağanak uyarısı

Sadece Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Üç büyük ilde hava durumu

İstanbul, Ankara ve İzmir'de pazar günü yağış etkili olacak. Ancak yeni haftayla birlikte bu illerde yağış beklenmiyor, hava açık ve az bulutlu geçecek.