Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: 40 dereceyi aşacak

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Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcaklıklar yükseliyor. Batı ve güney kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde ise 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgasının ağustos ayının sonuna kadar etkisini sürdürmesi öngörülürken, bazı bölgelerde termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkarken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık da artıyor. Kentte hafta sonu ve yeni haftada sıcaklıkların daha da yükselmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Günün en yüksek sıcaklığının İstanbul'da 30, Ankara'da 33, İzmir'de 35, Bursa'da 34 ve Antalya'da 39 derece olması bekleniyor.

Ege'de Denizli'de sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken, Manisa'da 39, Uşak'ta 34 derece öngörülüyor.

Akdeniz'de Adana ve Antalya'da termometrelerin 39 dereceyi göstermesi beklenirken, Burdur ve Hatay'da sıcaklık 36 derece civarında seyredecek.

İç ve güneydoğu kesimlerde sıcaklık yüksek

İç Anadolu'da Ankara ve Konya'da 33, Eskişehir'de 36, Niğde'de ise 31 derece sıcaklık bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklığın 39, Gaziantep'te 38, Mardin'de ise 37 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'de sıcaklıklar daha düşük

Karadeniz'de diğer bölgelere kıyasla daha düşük sıcaklıklar bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının Sinop'ta 31, Zonguldak'ta 29, Rize ve Samsun'da 28, Trabzon'da ise 27 derece olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu'da ise Erzurum'da 29, Kars'ta 27, Malatya'da 33 ve Van'da 31 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 30-50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.