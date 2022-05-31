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Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği konusunda uyarıda bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar, Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında seyredecek.

Açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

 

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