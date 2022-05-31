Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki hafta başına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği konusunda uyarıda bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları, önümüzdeki hafta başına kadar kuzey kıyı kesimler dışında ülke genelinde etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar, Ankara'da 31-34, İstanbul'da 28-31, İzmir'de 32-34, Aydın'da 35-38, Antalya'da 29-30, Adana'da 34-35, Malatya'da 32-36, Diyarbakır'da 36-40 derece civarında seyredecek.
Açıklamada vatandaşlar, mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpmasına karşı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.