Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: Kış ortasında yaz havası
Meteoroloji’nin 18 Aralık değerlendirmesine göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara başta olmak üzere iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve artış gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 18 Aralık tarihli hava durumu raporuna göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Havanın büyük ölçüde sakin geçeceği tahmin ediliyor.
Tahminlere göre, kuzey ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir gökyüzü etkili olurken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hâkim olacak.
Hava sıcaklıkları artışta
Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtilirken, bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülürken, rüzgârın çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.