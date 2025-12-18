Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: Kış ortasında yaz havası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 18 Aralık tarihli hava durumu raporuna göre, bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Havanın büyük ölçüde sakin geçeceği tahmin ediliyor.

Tahminlere göre, kuzey ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu bir gökyüzü etkili olurken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hâkim olacak.

Hava sıcaklıkları artışta

Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtilirken, bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülürken, rüzgârın çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.