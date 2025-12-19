Meteoroloji’den sis ve buzlanma uyarısı: 19 Aralık 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülürken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riskiyle birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

Marmara

Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, genel olarak pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Ege

Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis öngörülüyor.

Akdeniz

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği belirtiliyor.

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin edilirken, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Batı Karadeniz

Havanın parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor. İç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülebilir.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve donun yanı sıra pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.