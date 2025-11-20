Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı: Yurdun genelinde sıcaklıklar artacak (20 Kasım Perşembe hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Kasım Perşembe tarihli hava durumu raporuna göre, yurt genelinde sıcaklık değerleri artış eğiliminde. Edremit Körfezi ile Muğla’nın batı kesimlerinde yer yer hafif yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise yağış beklentisi bulunmuyor.

Sis ve puslu havaya dikkat

Sabah ve gece saatlerinde ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus, bazı noktalarda ise sis görülmesi öngörülüyor. Rüzgârın çoğunlukla güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta şiddette eseceği, Trakya bölgesinde ise güney ve güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) şekilde esmesinin tahmin edildiği bildirildi.