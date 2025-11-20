Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı: Yurdun genelinde sıcaklıklar artacak (20 Kasım Perşembe hava durumu)

Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı: Yurdun genelinde sıcaklıklar artacak
Meteoroloji’nin güncel hava durumu raporuna göre, sabah saatlerinde özellikle iç, kuzey ve doğu kesimlerde sis ve pus etkisini gösterecek. Türkiye genelinde sıcaklık değerleri artış yönünde seyrederken, Edremit ve Muğla çevrelerinde yer yer yağış geçişleri görülmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 20 Kasım Perşembe tarihli hava durumu raporuna göre, yurt genelinde sıcaklık değerleri artış eğiliminde. Edremit Körfezi ile Muğla’nın batı kesimlerinde yer yer hafif yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise yağış beklentisi bulunmuyor.
Sis ve puslu havaya dikkat
Sabah ve gece saatlerinde ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus, bazı noktalarda ise sis görülmesi öngörülüyor. Rüzgârın çoğunlukla güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta şiddette eseceği, Trakya bölgesinde ise güney ve güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) şekilde esmesinin tahmin edildiği bildirildi.