Meteoroloji'den tarım üreticilerine uyarı! Karadeniz'de zirai don bekleniyor
Meteoroloji, bugün akşam saat 23.00'de başlayacağı öngörülen ve 24 Mart Pazartesi sabahına kadar sürmesi beklenen zirai don konusunda Orta Karadeniz'deki üreticilere uyarıda bulundu.
AA
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Çorum Valiliği, Orta Karadeniz Bölgesi'nin bölgenin iç ve orta kesimlerinde bugün saat 23.00'ten itibaren 24 Mart Pazartesi günü saat 09.00'a kadar orta ve yer yer zirai don riski bulunduğu bildirildi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan Valilik paylaşımında, çiftçilere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.