Meteoroloji’den Türkiye geneli uyarı: Yağış ve fırtınanın etkisine girilecek! 12 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini kapsayan yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava etkili olacak. Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerde yağış beklenirken; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Kar yağışının etkili olacağı yerler...

Açıklamada, Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi. Bu bölgelerde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kar yağışı görülen yerlerde buzlanma ile tipi riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Fırtına 90 km hıza ulaşacak

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalması beklenirken, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise rüzgârın zaman zaman 70-90 km/saat hızına ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

Çığ tehlikesine karşı uyardı

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve donun etkili olacağı, ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu vurgulandı.

Bu arada İstanbul Valiliği, olası kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün için ara vermişti.