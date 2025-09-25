Meteoroloji’den uyarı: 2 bölgede sağanak, sıcaklık düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye’nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzey kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Trabzon, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarında yerel sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
Meteoroloji, Marmara’nın kuzeyi ve Karadeniz kıyılarında sağanak yağış beklendiğini, Karadeniz iç kesimlerinde ise sıcaklıkların 2-5 derece düşeceğini duyurdu.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
Karadeniz’de sıcaklık düşüyor
Hava sıcaklığı, Karadeniz’in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde hava durumu şöyle:
Ankara: 28°C, az bulutlu ve açık
İstanbul: 26°C, parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel sağanak yağışlı
İzmir: 30°C, az bulutlu ve açık
Bursa: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 26°C, sabah saatlerinden itibaren yağışlı
Trabzon: 22°C, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
Rize: 23°C, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
Artvin: 23°C, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerde sağanak yağışlı
Adana: 35°C, az bulutlu ve açık
Diyarbakır: 33°C, az bulutlu ve açık