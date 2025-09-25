Google Haberler

Meteoroloji’den uyarı: 2 bölgede sağanak, sıcaklık düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye’nin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzey kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Trabzon, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarında yerel sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Meteoroloji, Marmara’nın kuzeyi ve Karadeniz kıyılarında sağanak yağış beklendiğini, Karadeniz iç kesimlerinde ise sıcaklıkların 2-5 derece düşeceğini duyurdu.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Karadeniz’de sıcaklık düşüyor

Hava sıcaklığı, Karadeniz’in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde hava durumu şöyle:

Ankara: 28°C, az bulutlu ve açık

İstanbul: 26°C, parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel sağanak yağışlı

İzmir: 30°C, az bulutlu ve açık

Bursa: 28°C, parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 26°C, sabah saatlerinden itibaren yağışlı

Trabzon: 22°C, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

Rize: 23°C, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

Artvin: 23°C, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerde sağanak yağışlı

Adana: 35°C, az bulutlu ve açık

Diyarbakır: 33°C, az bulutlu ve açık

