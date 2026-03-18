Meteoroloji’den uyarı: Batı’da sağanak, Marmara’da kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkenin batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altına giriyor. Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz’de ise gece saatlerinden itibaren yerel yağışlar görülecek.

Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara Bölgesi’nde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı risklerin de arttığı belirtilirken, özellikle dağlık alanlarda bulunanların tedbirli olması istendi.

Sabah ve gece saatlerine dikkat: Don ve sis bekleniyor

Kuzey ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. Ayrıca Marmara ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıklar nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde ise normallerin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Denizlerde fırtına etkili olacak

Denizlerde de olumsuz hava koşulları dikkat çekiyor. Batı Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtına, Marmara ve Batı Akdeniz’de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Dalga boyunun yer yer 3 metreyi aşabileceği tahmin ediliyor.