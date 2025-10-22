Meteoroloji’den uyarı: Ülke genelinde şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre perşembe gününden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Cuma günü ise özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın Karadeniz kıyılarında etkili sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı.

Tekin, “Rüzgar güneyli yönlerden yer yer fırtına şeklinde esecek ve saatte 80 kilometreye kadar çıkabilecek. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalara karşı önlem alınmalı” diye konuştu.

Cumartesi ve pazar yağışlı geçecek

Yağışlı hava sisteminin hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceğini belirten Tekin, “Cumartesi günü ülkenin büyük bir bölümünde yağış bekliyoruz. Pazar günü sistemin kuzeydoğuya çekilmesiyle yağış Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde etkili olacak. Yeni haftanın ilk günüyle birlikte yağışlar ülkemizi terk edecek” dedi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Hava Tahmin Uzmanı Tekin, sıcaklıkların cuma gününe kadar mevsim normalleri civarında, sonrasında ise kuzey ve iç kesimlerde birkaç derece artmasının beklendiğini söyledi.

Ankara’da hava sıcaklığının 20–21 derece, İstanbul’da 21–24 derece, İzmir’de ise 23–24 derece civarında seyredeceği bildirildi.