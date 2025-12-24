Meteoroloji’den yağış alarmı: İstanbul, İzmir ve Antalya listede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları olmak üzere Türkiye’nin birçok bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul, İzmir ve Antalya yağış beklenen iller arasında yer alıyor.

Tahminlere göre Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı iç kesimlerde yağmur ve sağanak etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Sis ve pus etkili olacak

Marmara, Ege ile iç ve doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın çoğunlukla güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.